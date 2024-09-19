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Депутат рады предрек переворот на Украине при отказе от выборов после перемирия

Депутат рады предрек переворот на Украине при отказе от выборов после перемирия

Причиной госпереворота на Украине может стать отказ от выборов президента после перемирия. Об этом в среду, 18 сентября, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

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