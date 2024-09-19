Депутат рады предрек переворот на Украине при отказе от выборов после перемирия

Причиной госпереворота на Украине может стать отказ от выборов президента после перемирия. Об этом в среду, 18 сентября, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии