Тарифы идут на подъем. Почему растет в цене "коммуналка" и как на ней сэкономить?

Эксперты оценили очередной подъем стоимости ЖКУ и возможности модернизации сферы Правительство не позволит расслабиться соотечественникам, особенно в суровых сибирских регионах, и незадолго до начала зимы утвердило резкое повышение коммунальных тарифов со второй половины 2025 года.