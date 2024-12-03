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Тарифы идут на подъем. Почему растет в цене "коммуналка" и как на ней сэкономить?

Тарифы идут на подъем. Почему растет в цене "коммуналка" и как на ней сэкономить?

Эксперты оценили очередной подъем стоимости ЖКУ и возможности модернизации сферы Правительство не позволит расслабиться соотечественникам, особенно в суровых сибирских регионах, и незадолго до начала зимы утвердило резкое повышение коммунальных тарифов со второй половины 2025 года.

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