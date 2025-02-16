🚜 В Крыму 100 единиц техники обрабатывают дороги от гололеда Как рассказали в пресс-службе «Крымавтодора», снег выпал в Ялте.
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🚜 В Крыму 100 единиц техники обрабатывают дороги от гололеда Как рассказали в пресс-службе «Крымавтодора», снег выпал в Ялте.