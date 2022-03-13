«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Египта и Шри-Ланки

Вывозить на родину будут граждан России с билетами «Аэрофлота» «туда-обратно».Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об организации 14 и 15 марта специальных вывозных рейсов для российских туристов, находящихся в Египте и Шри-Ланке.