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Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине

Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине

© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВчера 3,1K прочитали Владимир Зеленский прокомментировал информацию украинской военной разведки о грядущем наступлении ВС РФ, а также оценил деятельность главкома ВСУ Александра Сырского и проведение мобилизации в стране На пресс-конференции Владимир Зеленский прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что в ближайшее время Россия якобы будет наступать на Украину с севера.

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