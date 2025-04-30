"Желаю себе чувствовать себя любимой". Джессика Альба отметила 44-й день рождения с детьми на фоне развода

28 апреля голливудской актрисе Джессике Альбе исполнилось 44 года. Звезда "Фантастической четвёрки" отметила праздник вместе с тремя детьми и, впервые за 20 лет, без Кэша Уоррена, с которым она развелась в начале года.
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