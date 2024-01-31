«Мои гонорары идут на Украину»: писательница Улицкая по-прежнему зарабатывает в России, которую люто ненавидит

Писательница Людмила Улицкая, эмигрировавшая из России в Германию, призналась в разговоре с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины.
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