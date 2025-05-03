Врач назвал главные ошибки при оказании первой помощи

При оказании первой помощи решающее значение имеют скорость, четкость и своевременность действий. Однако в экстренных ситуациях, особенно возникающих в праздничные дни, люди часто поддаются панике, что нередко приводит к серьезным ошибкам.
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