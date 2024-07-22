Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками

Действующий вице-президент США Камала Харрис в понедельник, 22 июля, назвала избирательную кампанию в стране американскими горками и призналась, что испытывает смешанные чувства на фоне решения президента Джо Байдена выйти из президентской гонки.
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