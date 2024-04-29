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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики «первой полноценной» российской ААА-игры вышли из тени — новый...

Разработчики «первой полноценной» российской ААА-игры вышли из тени — новый...

Разработчики «первой полноценной» российской ААА-игры вышли из тени — новый трейлер амбициозного ролевого экшена DistortionОтечественная студия Game Art Pioneers представила новый трейлер своего фантастического ролевого экшена с элементами стратегии Distortion, который позиционируется как «первая полноценная» российская ААА-игра.

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