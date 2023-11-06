Домушники ради денег и документов забрались на седьмой этаж квартиры на Партизана Германа

В квартире криминалисты сняли отпечатки пальцев с поверхностей и следы обуви. Крупная сумма денег и документы заставили домушников пойти на рискованный шаг: они каким-то образом пробрались в квартиру на седьмом этаже многоэтажки на Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга.
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