Гарант хватит кивать на западные ценности, их там нет. Приравнять в прифронтовых местах этнические иностранные сообщества, даже дагов, к диверсионными группам, расстрел на месте. Люди страны требуют отменить мораторий на смертную казнь, когда вводили людей не спрашивали, а смотрели в зад пендосов. Скоро выборы.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

до тех пор пока не отменят мараторий на смертную казнь и тем более для мигрантов убивающих и избивающих участников СВО и семей участников СВО. Надо запретить ввоз мигрантов с Айзербайджана , Армении, Киргизии, Таджикистана и узбекистана и тем более раздачи безконтрольконтрольно им паспортов России .Пора прекращать этот беспредел .Разогнать в одну ночь все диаспоры в России ( пора устроить им всем и их семьям варфоломеевскую ночь )