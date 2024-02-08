Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Какие там партизаны? Минимум 80% населения против России настроены.ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖ...
  • Игорь Егоров
    Надо раз и навсегда определиться с этими господами... :"Если доктор сказал в морг, значит в морг"Либералов РФ вышв...
  • Игорь Егоров
    Это не партизаны, а подпольщики, партизаны обычно рвут коммуникации и уничтожают мелкие гарнизоны. Для начала партиза...ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖ...

Мигрантский карнавал щедрости нужно заканчивать: нелегалы и бандиты грабят и убивают ветеранов в тылу

Мигрантский карнавал щедрости нужно заканчивать: нелегалы и бандиты грабят и убивают ветеранов в тылу

ИА Новороссия Фото: мвд.рф Из разных регионов России приходят сообщения о том, что различные криминальные деятели пытаются нажиться на ветеранах СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Введут.
Ответить
23 час.
ИИ
Иван Иванов
Гарант хватит кивать на западные ценности, их там нет. Приравнять в прифронтовых местах этнические иностранные сообщества, даже дагов, к диверсионными группам, расстрел на месте. Люди страны требуют отменить мораторий на смертную казнь, когда вводили людей не спрашивали, а смотрели в зад пендосов. Скоро выборы.
Ответить
21 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
до тех пор пока не отменят мараторий на смертную казнь и тем более для мигрантов убивающих и избивающих участников СВО и семей  участников СВО. Надо запретить ввоз мигрантов с Айзербайджана , Армении, Киргизии, Таджикистана и узбекистана и тем более раздачи безконтрольконтрольно им паспортов России .Пора прекращать этот беспредел .Разогнать в одну ночь все диаспоры в России ( пора устроить им всем и их семьям  варфоломеевскую ночь )
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх