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Орловские новости

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В Орловской области отменена ракетная опасность

В Орловской области отменена ракетная опасность

Режим ракетной опасности действовал почти час, за это время атак на регион не зафиксировано. В области по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

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