Секреты японских женских: как восточные красавицы ухаживают за волосами

Японские женщины славятся своей роскошной шевелюрой, которая выглядит густой, гладкой и блестящей. Но осознают ли сами японки, как им повезло с волосами? Оказывается, за их идеальным состоянием стоит целый ряд уникальных привычек и методик ухода.
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