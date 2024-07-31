Секреты японских женских: как восточные красавицы ухаживают за волосами

Японские женщины славятся своей роскошной шевелюрой, которая выглядит густой, гладкой и блестящей. Но осознают ли сами японки, как им повезло с волосами? Оказывается, за их идеальным состоянием стоит целый ряд уникальных привычек и методик ухода.