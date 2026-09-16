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Журнал «Профиль»

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Мерц пообещал "обеими ногами" задействовать долговой тормоз

Мерц пообещал "обеими ногами" задействовать долговой тормоз

Канцлер Германии заявил, что в случае угрозы способности страны обслуживать государственный долг правительство готово резко ужесточить бюджетную политику.

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