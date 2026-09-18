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Гусева и Овчинников с четверной подкруткой выиграли этап ЮГП в Анкаре, Шешелева и Карнаухов — вторые

Гусева и Овчинников с четверной подкруткой выиграли этап ЮГП в Анкаре, Шешелева и Карнаухов — вторые

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников одержали победу среди спортивных пар на этапе юниорского Гран-при в Анкаре (Турция).

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