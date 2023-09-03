ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС, ИТОГ ПОТРЯС

ВА

Виктор Александров

1. Почему в России до сих пор нет Сталинграда? В этом ключевая проблема. 2. Почему Волгоград – Город – Герой? Что героического этот город совершил? 3. Если бы хотя бы один чиновник «Волгограда» бывал хоть один раз за границей. то он бы мог сказать, что один среди иносранцев просто вынужден хоть немного владеть иностранным языком, а при наличии группы это совсем не обязательно, вполне достаточно, чтобы один из группы общался с иносранцами. Поэтому один учитель не научит нерусских детей русскому языку! 4. Если вы отказываете не владеющим русским языком детям в получении образования, то они так необразованными и останутся, и в России появятся национальные анклавы. Не владеющих русским языком детей в классе должны быть единицы. 5. Необходимо провести расследование, и установить всех лиц, виновных в проведении этого эксперимента. 6. Нельзя, ни в коем случае нельзя, давать гражданство России гражданам, не знающим русского языка. Это вторая ключевая проблема! 7. Ситуация для русских в Прибалтике другая. Все жили в СССР, и знания русского языка было достаточно для жизни в любой республике СССР. Считаю также необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.