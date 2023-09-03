ФОТО: KALIZHAN OSPANOV/GLОBALLООKPRЕSS 25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.
ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС, ИТОГ ПОТРЯС
Комментарии
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Михаил Поспелов
Мне кажется, правильней было бы распределить всех по классам. Судя по букве, там 7 первых классов. по два на класс. В среде сверстников они быстрей научатся понимать и говорить по русски и меньше шансов, что они банду национальную сколотят.
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4 час.
Владимир Елкин
Нужно ввести 20-летний срок с конфискацией имущества за незаконную выдачу российских паспортов и эта дурь закончится! И принимать в школы ТОЛЬКО тех детей, что владеют русским языком! Пусть проходят обучение языку до школы. Нашу "дерьмократию" пора ликвидировать, иначе России не выжить!
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46 мин.
ВА
Виктор Александров
1. Почему в России до сих пор нет Сталинграда? В этом ключевая проблема. 2. Почему Волгоград – Город – Герой? Что героического этот город совершил? 3. Если бы хотя бы один чиновник «Волгограда» бывал хоть один раз за границей. то он бы мог сказать, что один среди иносранцев просто вынужден хоть немного владеть иностранным языком, а при наличии группы это совсем не обязательно, вполне достаточно, чтобы один из группы общался с иносранцами. Поэтому один учитель не научит нерусских детей русскому языку! 4. Если вы отказываете не владеющим русским языком детям в получении образования, то они так необразованными и останутся, и в России появятся национальные анклавы. Не владеющих русским языком детей в классе должны быть единицы. 5. Необходимо провести расследование, и установить всех лиц, виновных в проведении этого эксперимента. 6. Нельзя, ни в коем случае нельзя, давать гражданство России гражданам, не знающим русского языка. Это вторая ключевая проблема! 7. Ситуация для русских в Прибалтике другая. Все жили в СССР, и знания русского языка было достаточно для жизни в любой республике СССР. Считаю также необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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4 мин.
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