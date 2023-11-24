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Соцсети Х грозит потеря 75 млн $ дохода из-за ухода рекламодателей

Соцсети Х грозит потеря 75 млн $ дохода из-за ухода рекламодателей

Global look press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique Соцсеть Х может лишиться к концу года до 75 миллионов долларов доходов от рекламы из-за недовольства крупных компаний высказываниями ее владельца Илона Маска.

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