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Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Эта "партия" уже давно разложилась и зажралась!! ВОТ ЧТО только и можно сказать о них..."Надоели эти СВОш...
  • Vladimir Lioubimcev
    Конечно... Таким, как "Санчо", квартира "не положена". А вот если заявился какой мигрант издалека, ему тут же квартир..."Надоели эти СВОш...
  • Вася Российский
    Хабаровск вы вообще там о.. уели"Надоели эти СВОш...

Путин потерял терпение: Охота на натовских боевиков на Курщине. Предупреждения кончились. Вторая тайная операция «Аида», о которой молчит МО

Путин потерял терпение: Охота на натовских боевиков на Курщине. Предупреждения кончились. Вторая тайная операция «Аида», о которой молчит МО

Ситуация на фронте развивается крайне динамично в последние одни. В особенности это касается Курского направления, который ряд военкоров уже переименовали в Сумский фронт.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
С Вашего разрешения немного &quot;отредактирую&quot; слова в песне Евгения Долматовского «Дорога на Берлин». Думаю возражать &quot;мало&quot; кто станет.  ...                                                                                                                                                                                  Суджу с боем взяли мы , город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Сумская улица по городу идёт — Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога  Сумская улица на запад нас ведёт.2С боем взяли Сумы мы, город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Черниговская улица по городу идёт — Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Черниговская улица на запад нас ведёт.                                                                                                                                                               ПОБЕДА будет НАША!
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