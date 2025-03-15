Путин потерял терпение: Охота на натовских боевиков на Курщине. Предупреждения кончились. Вторая тайная операция «Аида», о которой молчит МО

ВАРЯГ РУС

С Вашего разрешения немного "отредактирую" слова в песне Евгения Долматовского «Дорога на Берлин». Думаю возражать "мало" кто станет. ... Суджу с боем взяли мы , город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Сумская улица по городу идёт — Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Сумская улица на запад нас ведёт.2С боем взяли Сумы мы, город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Черниговская улица по городу идёт — Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Черниговская улица на запад нас ведёт. ПОБЕДА будет НАША!