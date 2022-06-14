Операция-Z : всё больше убеждаюсь...

Всё больше убеждаюсь, что я был прав в моих предположениях относительно того, что будет с бывшим хохлостаном после завершения операции Z : по анализу действий наших ВС думается, что Путин не станет брать на содержание все территории уничтоженного хохлостана - Россия присоединит левобережье Днепра, включая всю морскую береговую линию, а остальную территорию хохлостана (быть может, за исключением западных локаций, которые по договорняку отойдут пшекам) превратит в пустыню - методично и тщательно разрушив инфру и вынудив большинство проживавших на этих территориях громадян свалить нахрен - в Европу, Мексику, а счастливчиков даже США.