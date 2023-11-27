Астраханские ватерполисты провели разминку на Международной выставке «Россия» на ВДНХ

Команда астраханской спортивной школы по водному поло имени Гладилина провела в подмосковном городе Руза победный 9-й тур группового этапа Чемпионата России по водному поло среди мужских команд Суперлиги.
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