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У «Пятой колонны» не все хорошо: Примадонна запила – её не узнать, а известный юморист, ее муж, перешёл последнюю грань

У «Пятой колонны» не все хорошо: Примадонна запила – её не узнать, а известный юморист, ее муж, перешёл последнюю грань

Пугачева снова стала пить и курить. Это сказывается на ее внешнем виде, все-таки годы уже не те. Некоторые люди, наблюдающие за ее жизнью, стали поговаривать о том, что звезда готова на развод, чтобы вернуться в Россию.

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