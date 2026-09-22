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Аргументы недели

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Петербуржец получил срок за предоставление квартиры для употребления наркотиков

Петербуржец получил срок за предоставление квартиры для употребления наркотиков

В Санкт-Петербурге мужчина получил срок за предоставление квартиры для употребления наркотиков. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении.

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