Проректором Смоленского госуниверситета спорта стал Сергей Кривко

Бывший вице-губернатор Смоленской области займётся в вузе сразу двумя направлениями Сергей Кривко, ранее руководивший структурными подразделениями администрации региона и бывший заместителем губернатора в период с 2010 по 2012 г.
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