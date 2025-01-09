Окленд (ATP). 1/2 финала. Монфис сыграет с Басаваредди, Боржес – с Бергсом

Сетка турнира здесь. ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 6 – 11 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 680 140 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Гаэль Монфис (Франция) Нишеш Басаваредди (США) Дата проведения 10 января, 03.
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