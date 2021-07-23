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Страны Прибалтики против Калининградского транзита. Россия дала справедливый ответ на их наглые выходки

Страны Прибалтики против Калининградского транзита. Россия дала справедливый ответ на их наглые выходки

Стоило только литовцам лишиться транзита, как сразу же они кардинально поменяли своё отношение к России.

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Vladimir Lenkov
А зачем ждать плохого поведения Латвии? Она и так уже достаточно напакостила, чтобы ей очередной подзатыльник выписать.
Лариса
так Литва или Латвия?
Jolie
Там же написано в заголовке- Страны Прибалтики против Калининградского транзита. И Литва,и Латвия.
Алла Дубинина
Решили довести свою экономику до потери сознания. Перешли границу- остается только надеяться, что голова включится...
tatjana
Безграммотность бесит. Литва и Латвия два разных ,хоть и говнянных политически, государства.Такие ошибки не делают чести никому
Jolie
Речь в статье про обе страны.
Николай Петров
Тупая жертва ЕГЭ даже не понимает разницы между Латвией и Литвой! Это к Литве незаконно присоединили отнятый у Беларуси город Вильно с окрестностью. Вернуть Вильно Беларуси!
Владимир Тимофеев
У автора офигенные проблемы с географией! Двойка за школьное образование! Жуть!
Николай
Литвины всегда были врагами России со времён Великого княжества Литовского!
Игорь Кузнецов
Лишить всю Прибалтику транзита. Не важно Литва или Латвия. Пусть думают как жить с Россией.
Jolie
печально всё это осознавать-но Вы правы. Надоели хуже горькой редьки. Нашли врага- Россию( Какие-то моральные уроды это,а не люди(
Семенков Александр
Ждать чего? Забрать все земли, относящиеся к России. И на этом Прибалтика "прикажет" долго жить. Её совсем не останется. Хватит мендальничить с ней. Пора всё приводить в соответствие с требованиями времени.
Игорь Кузнецов
Как "забрать земли"? Воевать как в старину или в европейский суд иск подать? "Требование времени" - игнорировать страны Прибалтики, закрыть все контакты и не надо с ними миндальничать что там русские люди живут. Пусть ЕСПЧ занимается этими проблемами. Почему ни одного иска не направлено от "притесняемых" неграждан о нарушении их прав?

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