Страны Прибалтики против Калининградского транзита. Россия дала справедливый ответ на их наглые выходки

☭КОМПАСПолитикаСтраны Прибалтики против Калининградского транзита. Россия дала справедливый ответ на их наглые выходки Стоило только литовцам лишиться транзита, как сразу же они кардинально поменяли своё отношение к России.Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LenkovА зачем ждать плохого поведения Латвии? Она и так уже достаточно напакостила, чтобы ей очередной подзатыльник выписать.ЛЛарисатак Литва или Латвия?JolieТам же написано в заголовке- Страны Прибалтики против Калининградского транзита. И Литва,и Латвия.Алла ДубининаРешили довести свою экономику до потери сознания. Перешли границу- остается только надеяться, что голова включится...TtatjanaБезграммотность бесит. Литва и Латвия два разных ,хоть и говнянных политически, государства.Такие ошибки не делают чести никомуJolieРечь в статье про обе страны.НПНиколай ПетровТупая жертва ЕГЭ даже не понимает разницы между Латвией и Литвой! Это к Литве незаконно присоединили отнятый у Беларуси город Вильно с окрестностью. Вернуть Вильно Беларуси!Владимир ТимофеевУ автора офигенные проблемы с географией! Двойка за школьное образование! Жуть!ННиколайЛитвины всегда были врагами России со времён Великого княжества Литовского!Игорь КузнецовЛишить всю Прибалтику транзита. Не важно Литва или Латвия. Пусть думают как жить с Россией.Jolieпечально всё это осознавать-но Вы правы. Надоели хуже горькой редьки. Нашли врага- Россию( Какие-то моральные уроды это,а не люди(Семенков АлександрЖдать чего? Забрать все земли, относящиеся к России. И на этом Прибалтика "прикажет" долго жить. Её совсем не останется. Хватит мендальничить с ней. Пора всё приводить в соответствие с требованиями времени.Игорь КузнецовКак "забрать земли"? Воевать как в старину или в европейский суд иск подать? "Требование времени" - игнорировать страны Прибалтики, закрыть все контакты и не надо с ними миндальничать что там русские люди живут. Пусть ЕСПЧ занимается этими проблемами. Почему ни одного иска не направлено от "притесняемых" неграждан о нарушении их прав?Комментировать
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