Выставка нецифровых фотографий началась в краеведческом музее в Пущине

Выставка «Рентген для альтернативы» открылась в Пущинском музее экологии и краеведения. В экспозиции представлены нецифровые фотографии, выполненные по редкой технологии переноса изображения с помощью рентгеновской пленки.
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