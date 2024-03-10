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Эмоциональная реакция спикера палаты на речь Байдена попала на видео

Эмоциональная реакция спикера палаты на речь Байдена попала на видео

Спикер палаты представителей Джонсон во время речи Байдена© FOX 11 Los Angeles Спикер палаты представителей конгресса республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на выступление президента США Джо Байдена в конгрессе.

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