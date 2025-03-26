Премьер-министр Косово заявил пранкерам о «военной демократии» Запада на Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) 26 марта представили новый видеоразговор с премьер-министром Косово Альбином Курти, который они вели от имени президента Латвии Эдгарса Ринкевича.
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