Исторические напёрстки Совет натовским стратегам: учите историю. История такая: мелкобританские журналисты издания «The Sun» получили немного шекелей и помчались в заднепровские степи снимать духоподъёмный репортаж о небывалой мощи «кастрюли Его Величества» (армейский британский сленг), танке «Challenger-2».
Совет натовским стратегам: учите историю.
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Юрий Ильинов
https://www.youtube.com/watch?v=E_yDM6tkhzw
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