НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вот это размах был... И всё им мало было...По делу о присвое...
  • Владимир Самборский
    Сделали "рокировку", от которой России лучше не станет! Не те это люди!!!Набиуллиной нашли...
  • Терехов Олег
    Отпускные может и да , а вот в торговой сети где вы видели что яйцо подешевела аж на 25%. Вранье зашкаливает!Минсельхоз РФ зая...

Курс юаня превысил 13,8337

Курс юаня превысил 13,8337Тенденция роста китайской валюты сегодня снова набирает обороты. По итогам торгов на текущий момент юань подорожал до 13,8337, прибавляя +0,54% Таковы данные Московской биржи к этой минуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх