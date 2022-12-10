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Франция – 2-я сборная, выигравшая матч ЧМ после двух пенальти в ее ворота. Такого не было с 1930-го

Франция – 2-я сборная, выигравшая матч ЧМ после двух пенальти в ее ворота. Такого не было с 1930-го

Сборная Франции повторила достижение сборной Аргентины 92-летней давности. Команда Дидье Дешама обыграла Англию (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.

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