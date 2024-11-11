Планы Киева терпят крах: ключевые события последних дней в зоне СВО

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Украинские источники сообщают, что Зеленский отдал приказ Вооруженным силам Украины на кураховском и покровском направлениях удерживать позиции любой ценой.
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