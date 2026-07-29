На Ямале действует уже 64 природных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты, возгорания находятся на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского, Пуровского районов.
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