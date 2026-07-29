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На Ямале действует уже 64 природных пожара

На Ямале действует уже 64 природных пожара

На Ямале действует уже 64 природных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты, возгорания находятся на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского, Пуровского районов.

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