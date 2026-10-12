Во Владимире создают парк у Дворца детского творчества

Ежедневно с территории будущего парка во Владимире вывозят около 3800 кубометров грунта. Проект предусматривает удобные дорожки, доступную среду и общественную зону диаметром 80 метров.
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