Ростех разработал собственные фотомодули для систем наведения и видеомониторинга

Специалисты НПП "Пульсар" (в составе холдинга "Росэлектроника" входит в госкорпорацию "Ростех") создали первые российские фотомодули на кристалле для наведения высокоточных ракет, которые "видят" объекты поражения в любое время суток.
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