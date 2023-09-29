Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Ростех разработал собственные фотомодули для систем наведения и видеомониторинга

Ростех разработал собственные фотомодули для систем наведения и видеомониторинга

Специалисты НПП "Пульсар" (в составе холдинга "Росэлектроника" входит в госкорпорацию "Ростех") создали первые российские фотомодули на кристалле для наведения высокоточных ракет, которые "видят" объекты поражения в любое время суток.

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