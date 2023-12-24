«У малышей переломы ног, травмы позвоночника»: выросло число пострадавших при обрушении горки в Хакасии

Число пострадавших при обрушении горки в поселке Усть-Абакан Хакасии возросло до девяти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, травмы получили не меньше девяти человек.
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