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Александр Тихонов: «Если Вяльбе возглавит биатлон вместо лыж, мы развалим и то, и другое. Бредовая хотелка некоторых людей»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что нет смысла назначать Елену Вяльбе на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

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