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Экс-игрок Мостовой: мне вообще неинтересно, куда Слуцкий и чего

Экс-игрок Мостовой: мне вообще неинтересно, куда Слуцкий и чего

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой критично высказался о российском специалисте Леониде Слуцком, который был назначен главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа".

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