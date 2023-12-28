Экс-игрок Мостовой: мне вообще неинтересно, куда Слуцкий и чего

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой критично высказался о российском специалисте Леониде Слуцком, который был назначен главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа".
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