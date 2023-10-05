Красный Крест предложил хакерам восемь правил ведения кибервойны

Международный комитет Красного Креста (МККК) сформировал на базе международного гуманитарного права восемь правил, которых должны придерживаться хакеры в условиях кибервойны для обеспечения своей безопасности и безопасности мирных граждан.
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