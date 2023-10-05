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Красный Крест предложил хакерам восемь правил ведения кибервойны

Красный Крест предложил хакерам восемь правил ведения кибервойны

Международный комитет Красного Креста (МККК) сформировал на базе международного гуманитарного права восемь правил, которых должны придерживаться хакеры в условиях кибервойны для обеспечения своей безопасности и безопасности мирных граждан.

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