В ХМАО кандидата на пост мэра обвинили в запугивании членов избиркома

Кандидата на пост мэра Белого Яра (Сургутский район, ХМАО) Наталью Матвийчук обвинили в том, что она запугивает членов участковых избирательных комиссий и мешает им вести подготовку к выборам мэра поселка.
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