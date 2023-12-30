История и археология: В чем секрет турецкой деревни, где жители общаются свистом

Разговорный свист напоминает птичьи трели, а передать с его помощью можно все что угодно, выстраивая целые предложения – спросить, как дела, поприветствовать с добрым утром или вызвать помощь в экстренных случаях, если нет мобильной связи.
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