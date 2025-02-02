WSJ: Вертолет, столкнувшийся с лайнером в США, мог быть «такси для генералов»

По данным газеты, военные отрабатывали транспортировку высших лиц при атаке на ВашингтонВоенный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, мог быть «такси для генералов», сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
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