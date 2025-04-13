Как выдающийся полководец Сырский провалил две операции подряд

Когда во второй половине 2022 года ВС РФ утратили Харьковскую область и Херсон, следующей целью бандеровцы избрали Мелитополь.
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