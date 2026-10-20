Люди, которые следят за фигурой и ведут здоровый образ жизни, знают: есть фастфуд вредно. Но значит ли это, что теперь нужно навсегда отказаться от бургеров, наггетсов и картошечки фри? Ведь иногда так хочется побаловать себя чем-то особенным.
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