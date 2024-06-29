Губернатор Московской области исключил строительство нового концертного зала на месте "Крокуса"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после трагического теракта в "Крокус Сити Холле" в марте этого года, унесшего жизни 145 человек, региональные власти отказались от планов по восстановлению концертного зала на этом месте.
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