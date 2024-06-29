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Губернатор Московской области исключил строительство нового концертного зала на месте "Крокуса"

Губернатор Московской области исключил строительство нового концертного зала на месте "Крокуса"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после трагического теракта в "Крокус Сити Холле" в марте этого года, унесшего жизни 145 человек, региональные власти отказались от планов по восстановлению концертного зала на этом месте.

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