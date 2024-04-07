Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков

Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач в составе реактивной батареи на одном из тактических направлений, когда в ходе очередного залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда.