Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков

Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач в составе реактивной батареи на одном из тактических направлений, когда в ходе очередного залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда.
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