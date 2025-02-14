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Спецоперация и забота о семьях: Путин запускает новые инициативы для поддержки пострадавших

Спецоперация и забота о семьях: Путин запускает новые инициативы для поддержки пострадавших

Кроме того, ведомству поручено представить предложения по поддержке семей пропавших военнослужащих. Отдельное поручение касается помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от действий Вооруженных сил Украины.

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