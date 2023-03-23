Театр абсурда

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  • Tamara Goncharuk
    Больше им обсудить нечего? Скоро придётся.В Вашингтоне обсу...
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    Да уж... одни тупые, но и у нас таких же хватает! А потом кричат о том, что они остались без жилья, государство помог...Американские идиоты

Шумеровский канал выдал:

Шумеровский канал выдал:

Время мировой перестройки На сегодняшней конференции "Россия-Африка" Путин фактически озвучил свой желаемый вариант раздела мира по формуле - «Запад против всех»:   "Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка.

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