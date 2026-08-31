Игорь Николаев устроил жене сюрприз в Китае

Супруги вместе с дочерью отправились в путешествие. Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой Соцсети Игоря Николаева Композитор отправился в Китай вместе с Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой.